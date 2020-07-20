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Украина потребовала выдать задержанных в Белоруссии россиян

Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за действия в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины.

По информации пресс-службы ведомства, офис генпрокурора Украины заявил, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте 28 задержанных, девять из которых имеют украинское гражданство.

«Офис генерального прокурора на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всем 28 задержанным объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. «Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе», - добавили в офисе генерального прокурора.

Напомним, что белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. По их утверждениям, все они были россиянами. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.