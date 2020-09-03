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Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил 3 сентября новых председателя КГБ и государственного секретаря Совета безопасности республики.

Как сообщает агентство БелТА, главой Совбеза назначен занимавший до настоящего времени должность председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакальчук, а новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля (КГК). На замену Тертелю исполняющим обязанности председателя КГК назначен Валерий Герасимов, который ранее был первым заместителем главы этого ведомства.

Глава республики также назначил нового вице-премьера, им стал Анатолий Сивак. Ранее он возглавлял Мингорисполком. Председателем Мингорисполкома решением главы государства назначен Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера.

Лукашенко также согласовал назначение руководителей местных исполнительных органов в ряде районов Гомельской области. Так, председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. Его место займет первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев, передает ТАСС.

Руководитель управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области Сергей Ермолицкий возглавит Гомельский райисполкомом. Первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел назначен главой Добрушского района.