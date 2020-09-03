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Россия не намерена сокращать финансирование военных и силовиков - Путин

Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме ВКС на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что никаких решений пока не планируется: ни сокращения, ни увеличения. «Это просто одно из предложений министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», - цитирует Путина Интерфакс.

Президент подчеркнул, что при принятии окончательных решений будет исходить «из реальной ситуации в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан, в том числе и сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, военной организаций государства, соотношения их доходов с гражданским сектором».

По его словам, министерство финансов предлагает сокращения постоянно. «Есть кризис, нет кризиса - министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы», - пояснил он.

Путин добавил, что так поступают практически все министерства финансов во всех странах, «ничего здесь оригинального министерство финансов РФ не предлагает».

Ранее Минфин предложил в числе прочего сократить число военнослужащих на 10%, или примерно на 100 тыс. человек.

Минобороны эту инициативу раскритиковало, заявив, что этот шаг не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по оптимизации бюджета, предусматривающих сокращения должностей в Вооруженных силах, не принималось.