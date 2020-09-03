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Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после появления интимного видео

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба закрыл свою страницу в Instagram для доступа сторонних пользователей. Форвард также отключил возможность комментировать посты для пользователей, которые на него подписаны. Всего у футболиста более миллиона подписчиков.

По сообщению российских СМИ, это произошло после того, как в Сети появилось интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен Дзюба. Как пишет «Московский комсомолец», человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Мужчина лежит на кровати, за кадром слышен голос ведущей телеканала «Матч ТВ» Марии Орзул. Человек, похожий на Дзюбу, сам снимает на видео процесс мастурбации. Когда была сделана запись, неизвестно.

«Видеозапись не может быть опубликована здесь по понятным причинам, но есть вполне цензурные скриншоты», - поясняет МК.

Пока ни сам футболист, не представители «Зенита» не прокомментировали скандальную запись.