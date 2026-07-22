Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — сказала певица.

По словам Найке Ривелли, они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта.