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Собака чуть не загрызла семилетнего внука Дарьи Донцовой

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В селе Дубцы близ подмосковного Одинцово собака напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказывается в ее Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Shot

Сообщается, что мальчик играл у ворот дома. В этот момент мимо проходил житель села Алексей Устинов со своей собакой — огромный пес накинулся на ребенка, повалил и рассек голову. Утверждается, что хозяин не отогнал пса и наблюдал за нападением — животное в итоге прогнал другой проходивший мимо мужчина, его пес также укусил.

В больнице, куда его отвезли родители, мальчику зашили раны — он остается в клинике, и, по словам родных, «напуган, боится посторонних, отказывается от еды».

Утверждается также, что собака Устинова не раз нападала на жителей Дубцов, они писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было, пишет «Лента.ру». Сама Дарья Донцова пообещала «сделать все, чтобы гражданин Устинов ответил по закону за свое поведение».

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