За прошедшие сутки были уничтожены 242 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в течение ночи в период с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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БПЛА были уничтожены над территориями над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.