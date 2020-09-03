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Зимняя сессия в вузах может пройти в онлайн-формате

Зимнюю сессию в высших учебных заведениях России не отменят, она может пройти в онлайн-формате. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Не отменим. Другой вопрос - как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате», - отметил он.

Валерий Фальков пояснил, что для контроля студентов на экзаменах используется прокторинг - система распознавания лица и идентификации личности.