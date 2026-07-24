 
В России и мире

Илон Маск связал завершение боев на Украине с уступками для России

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Российско-украинский конфликт завершится, когда будут сделаны уступки в пользу Москвы, заявил в интервью The Economist американский бизнесмен Илон Маск.

Он обратил внимание, что множество людей «выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально». Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен», — сказал он.

Маск признался, что его всерьез злят «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но сами в Россию ехать не собираются». Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение, пишет РБК.

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