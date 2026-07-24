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Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России

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Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и некоторых других товаров. Сейм (парламент) балтийской республики принял решение об этом в порядке особой срочности.

Как сообщил портал национального гостелерадио lsm, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8 законодателей.

«Теперь МИД сможет незамедлительно составить и представить правительству список запрещенных к импорту товаров», - сказала на заседании министр иностранных дел Байба Браже.

Она считает, что предусмотренное регулирование позволит кабину гибко оценивать эффективность запрета и при необходимости корректировать его с учетом ситуации, пишет ТАСС.

Запрет будет распространяться как на прямой импорт из РФ и Белоруссии, так и на импорт товаров российского и белорусского происхождения из третьих стран. При этом транзит через территорию Латвии в другие государства - члены ЕС ограничиваться не будет.

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