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Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, Байден заявил о мятеже

Сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия в Вашингтоне, прорвали оцепление и ворвались в здание. Это произошло вскоре после начала заседания обеих палат американского парламента (палаты представителей и сената), на котором конгрессмены должны были формально подвести итоги президентских выборов и утвердить их, сообщают иностранные и российские СМИ.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Тем не менее сторонники Трампа, ворвавшиеся в Капитолий, дошли до зала заседаний и сенаторы были вынуждены прекратить обсуждение. Судя по видео с места, протестующие распыляли содержимое огнетушителей в сторону охранявших здание полицейских.

Как отмечает «Лента.ру», сам Дональд Трамп почти сразу призвал ворвавшихся в Капитолий действовать мирно и поддерживать полицию. «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» — обратился он к сторонникам.

Избранный президентом США Джо Байден охарактеризовал происходящее как мятеж. «Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать», — сказал он в экстренном обращении к нации.

По сообщениям СМИ, в Вашингтоне введен комендантский час. Исполняющий обязанности главы Пентагона Крис Миллер заявил, что обсудил ситуацию в Капитолии с вице-президентом США Майком Пенсом, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и рядом других высокопоставленных лиц.