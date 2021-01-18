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Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за агитацию подростков к участию в протестах

Роскомнадзор заявил, что привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Такие уведомления направлены соцсетям. Заявление появилось на фоне предстоящей 23 января несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Коммерсант».

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Речь идет о статье 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу 10 января этого года. Статья подразумевает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов. Нарушение грозит штрафом до 4 млн руб. для юрлиц (за повторное - до 10% годовой выручки).

Напомним, сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера. Его задержали сотрудники ФСИН после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день его арестовали из-за нарушений условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше».

Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию, а МВД предупредило об ответственности за призывы к акции.