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Прилепин обсудил состояние российской глубинки со стилистом Сергеем Зверевым

Лидеры объединенной левопатриотической партии «Справедливая Россия - за правду» в пятницу, 12 февраля, встретились с деятелями культуры. На встречу с мастерами культуры в кинотеатр «Октябрь» пришли председатель партии «За правду» Захар Прилепин, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов и член Центрального политсовета партии «Патриоты России» Сергей Глотов, пишет «Коммерсантъ».



Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди представителей культуры неожиданно для многих оказался и стилист и шоумен Сергей Зверев. На встречу он пришел одетым в черные кроссовки на высокой подошве, серый костюм с белой рубашкой и голубым галстуком и большую светло-зеленую фетровую шляпу.

Зверев пожаловался партийным деятелям, что в регионах дворцы культуры стоят заброшенными, а проникновение интернета в провинции оставляет желать лучшего.

«Если нет связи - какая там может быть культура? У меня душа болит за тех, у кого вообще ничего нет. Там, где люстры Swarovski и хорошие артисты приезжают, я радуюсь. Но тем, у кого ничего нет, надо помочь!» - высказался артист.

В ответ Захар Прилепин тоже неожиданно привел в пример США (в 2008 году он побывал там в рамках программы «Культурные лидеры открытого мира», финансируемой Конгрессом). Там, по его словам, «в разных уголках страны существуют разные точки притяжения - кантри, джаз, блюз и другие характерные жанры». Он согласился с Сергеем Зверевым: «Нужны не такие большие деньги, чтобы провести интернет в 99% деревушек или поставить дворцы пионеров, чтобы условные рэп-музыканты могли иметь свою простейшую студию и записывать песни».

Позже Сергей Зверев объяснил журналистам, почему пришел на эту встречу: «Сейчас время такое, когда одна сила хорошо, две - нормально, а три - очень круто, поэтому я подумал, что надо общаться, надо дружить. Артисты зачем нужны - чтобы радовать людей. Не надо ставить точку только на себе любимом, нужно сделать что-то для людей, чем-то им помочь. Я достиг определенного уровня, меня народ знает. Настало время чем-то помочь - я помогу».

Отметим, что в январе Сергей Зверев заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии самовыдвиженцем или от какой-либо партии.

Напомним, партии «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России» ранее объявили об объединении. Инициаторы объединения рассчитывают, что так называемые объединенные левые могут составить серьезную конкуренцию партии власти в ходе парламентских выборов в сентябре 2021 года.