Псковичка приняла участие в молодежном фольклорном форуме «Вологда.Фолк»

Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда.Фолк» прошел в Вологде и на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково». Мероприятие собрало порядка 200 участников из 32 регионов России. Как сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковскую область на форуме представила София Жукова, для которой это стало первым опытом работы на всероссийской площадке такого уровня.
Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»
Форум стал площадкой для молодых фольклористов, этнографов, ремесленников, музыкантов и исследователей, увлечённых сохранением и популяризацией народной культуры.
Программа форума включала лекции, мастер-классы, экскурсии и дискуссии, посвящённые культурно-историческому наследию Русского Севера.
Особенно полезными для участницы стали практические мастер-классы, которые она назвала «настоящим кладезем рабочих приемов», а также дискуссии о современной подаче фольклора — как донести традиции до молодой аудитории, не превращая их в «музейный экспонат».
Участница форума от Псковской области также выразила благодарность Центру молодежи и общественных инициатив за поддержку и организаторам форума за «теплое и вдохновляющее событие».
Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).