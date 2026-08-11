Псковичка приняла участие в молодежном фольклорном форуме «Вологда.Фолк»

Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда.Фолк» прошел в Вологде и на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково». Мероприятие собрало порядка 200 участников из 32 регионов России. Как сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковскую область на форуме представила София Жукова, для которой это стало первым опытом работы на всероссийской площадке такого уровня.

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Форум стал площадкой для молодых фольклористов, этнографов, ремесленников, музыкантов и исследователей, увлечённых сохранением и популяризацией народной культуры.

Программа форума включала лекции, мастер-классы, экскурсии и дискуссии, посвящённые культурно-историческому наследию Русского Севера.

«Я на форуме впервые, и честно — даже не ожидала, что это будет настолько душевно и глубоко. С первых дней почувствовала невероятную теплую атмосферу: здесь собрались такие же увлечённые люди, для которых народная культура — не просто хобби, а часть жизни. Мы обменивались опытом, показывали друг другу локальные особенности, обсуждали, как по-разному можно рассказывать о народной культуре современным языком. Это был удивительный диалог, после которого чувствуешь себя частью большого общего дела», — поделилась впечатлениями София Жукова.

Особенно полезными для участницы стали практические мастер-классы, которые она назвала «настоящим кладезем рабочих приемов», а также дискуссии о современной подаче фольклора — как донести традиции до молодой аудитории, не превращая их в «музейный экспонат».

«Вдохновилась настолько, что уже в голове начали рождаться новые идеи для своих проектов. Из Вологды обязательно привезу домой не только приятные воспоминания, но и свежие смыслы, новых друзей и желание пробовать что-то по-новому. Народная культура — это ведь не прошлое, это наше настоящее, если мы сами наполняем ее жизнью», — добавила София Жукова.

Участница форума от Псковской области также выразила благодарность Центру молодежи и общественных инициатив за поддержку и организаторам форума за «теплое и вдохновляющее событие».

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).