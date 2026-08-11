 
В России и мире

Псковичка приняла участие в молодежном фольклорном форуме «Вологда.Фолк»

0

Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда.Фолк» прошел в Вологде и на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково». Мероприятие собрало порядка 200 участников из 32 регионов России. Как сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Псковскую область на форуме представила София Жукова, для которой это стало первым опытом работы на всероссийской площадке такого уровня.

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Форум стал площадкой для молодых фольклористов, этнографов, ремесленников, музыкантов и исследователей, увлечённых сохранением и популяризацией народной культуры.

Программа форума включала лекции, мастер-классы, экскурсии и дискуссии, посвящённые культурно-историческому наследию Русского Севера.

«Я на форуме впервые, и честно — даже не ожидала, что это будет настолько душевно и глубоко. С первых дней почувствовала невероятную теплую атмосферу: здесь собрались такие же увлечённые люди, для которых народная культура — не просто хобби, а часть жизни. Мы обменивались опытом, показывали друг другу локальные особенности, обсуждали, как по-разному можно рассказывать о народной культуре современным языком. Это был удивительный диалог, после которого чувствуешь себя частью большого общего дела», — поделилась впечатлениями София Жукова.

Особенно полезными для участницы стали практические мастер-классы, которые она назвала «настоящим кладезем рабочих приемов», а также дискуссии о современной подаче фольклора — как донести традиции до молодой аудитории, не превращая их в «музейный экспонат».

«Вдохновилась настолько, что уже в голове начали рождаться новые идеи для своих проектов. Из Вологды обязательно привезу домой не только приятные воспоминания, но и свежие смыслы, новых друзей и желание пробовать что-то по-новому. Народная культура — это ведь не прошлое, это наше настоящее, если мы сами наполняем ее жизнью», — добавила София Жукова.

Участница форума от Псковской области также выразила благодарность Центру молодежи и общественных инициатив за поддержку и организаторам форума за «теплое и вдохновляющее событие».

 

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026