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Кудрин советует регионам при разработке стратегий развития шоковые сценарии

Регионам РФ следует уделять внимание проработке адаптивных сценариев развития, учитывающих вероятные шоки в связи с ростом глобальной неопределенности, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Ситуация с пандемией просто обязывает нас при разработке стратегий научиться прорабатывать меры по повышению шоковой устойчивости городов и регионов, больше разрабатывать сценариев, в том числе так называемых адаптивных сценариев, включающих ту или иную реакцию на возможные шоки», - сказал Кудрин по видеоконференцсвязи на коллегии Минэкономики Татарстана, проходящей в Казани в понедельник.

«Уже более-менее понятно, что неопределенность в развитии в ближайшие десятилетия будет намного выше, чем в предыдущие годы, поэтому готовность к таким шокам (...) очень важна», - он разрешен.

В отношении принятой в 2015 году стратегии-2030 Татарстана Кудрин отметил, что документ нуждается в обновлении. «Это не значит, что стратегия изменится кардинально, но надо убедиться в актуальности поставленных целей и ориентиров. Видимо, полезно и продлить период планирования», - добавил он.