«Радио Судного дня» передало первые за три дня сообщения

Первые за три дня пять странных сигналов прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как »Радиостанция Судного дня».

Пятое двойное сообщение было зафиксировано в четверг в 11:08 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы «Прегрешение» и «Курочка».

Четвертым сообщением было также двойным. Радиостанция зафиксировала в 11:02 мск сигналы «ЗМО9» и «Залочех».

Третьим сообщением в четверг было «Изофермент», переданное в 10:52 мск. Второе сообщение за день было двойным. Радиостанция зафиксировала в 09.25 мск сигналы «Кумотом» и «Люфтозил», пишет РИА Новости.

Первым сообщением в четверг, которое зафиксировало «Радио Судного дня» в 06:56 мск, стало «Подголосок».

В понедельник радио передавало сигналы «Мыловар Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».