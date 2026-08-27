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В Великобритании впервые в мире применили ИИ при операции на мозге

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Врачи Великобритании впервые в мире применили искусственный интеллект (ИИ) в режиме реального времени для помощи хирургу при удалении опухоли мозга. Об этом сообщается в релизе больницы Университетского колледжа Лондона.

Изображение сгенерировано нейросетью

По ее информации, операция прошла в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии. 48-летний Рис Хибберт стал первым пациентом, которому провели операцию с использованием ИИ. Без вмешательства опухоль могла привести к слепоте.

В ходе операции ИИ анализировал видеоизображение с камеры в реальном времени, подсвечивая критические структуры в основании мозга, где нервы и сосуды расположены в непосредственной близости. Система помогала хирургам обходить опасные зоны при удалении опухоли.

Разработчиками системы выступили специалисты Университетского колледжа Лондона при поддержке Национального института здравоохранения и компании Google. Пациент, который до операции передвигался с тростью из-за потери зрения, уже через неделю после вмешательства смог ходить самостоятельно, пишет ТАСС.

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