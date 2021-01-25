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В России готовят налог на старательскую деятельность

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Законопроект, подготовленный Минфином, коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

«Согласно срокам его подготовки, законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Госдуму - в ноябре текущего года», - подтвердили «Известиям» разработку документа в пресс-службе Минфина.

При этом в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития.

«Сначала необходимо принятие закона о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие. Автором соответствующего законопроекта является Минвостокразвития России, поэтому о его судьбе необходимо уточнять в этом ведомстве», - подчеркнули в пресс-службе.

Законопроект Минвостокразвития «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был разработан еще в мае прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Как объясняет само ведомство, он позволит легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях. Согласно документу, планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли.