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Бывший главный налоговик Псковской области назначен замминистра экономического развития

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителя главы Федеральной налоговой службы Дмитрия Вольвача заместителем министра экономического развития РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Напомним, что Дмитрий Вольвач возглавлял Управление ФНС по Псковской области в 2010-2011 годах, после чего ушел на повышение в Москву.