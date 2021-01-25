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Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию прошлым летом, пишет РИА Новости. Так, в законе «О выборах президента России» закрепляется положение о том, что на высший государственный пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.

Документ также уточняет положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками: оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.