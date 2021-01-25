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Тягач с 9 килограммами волос брюнеток остановили на границе

Почти 9 кг волос брюнеток пытался ввезти в Россию водитель тягача. Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, при проведении таможенного осмотра прибывшего из Финляндии тягача выявлен товар, незаявленный таможенному органу. В кабине водителя находился пакет, внутри которого было 116 пучков натуральных волос, собранных цветными резинками.

«Досмотр показал, что незадекларированный в установленной форме товар представляет собой натуральные волосы темного цвета, общим весом 8,7 килограммов», - прокомментировал начальник таможенного поста МАПП Брусничное Александр Ткаченко.

Товар изъят. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).