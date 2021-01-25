В России и мире

В Кремле не увидели трагедии в росте числа уезжающих из России ученых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего трагичного в ситуации с отъездом российских ученых за рубеж нет, поскольку это вопрос конкурентной среды и миграции. Так представитель Кремля прокомментировал недавние данные Российской академии наук (РАН) о росте оттока российских ученых за границу, сообщает РБК.

По словам Дмитрия Пескова, речь идет о двустороннем процессе, поскольку «какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются». «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Песков пояснил, что это «очень жесткая конкурентная среда», а ученые — «абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия». Задача государства или частных структур, по словам представителя Кремля, — создавать эти комфортные условия. «Россия участвует в этой конкуренции», — сказал Дмитрий Песков.

Во вторник в ходе Общего собрания РАН главный ученый секретарь академии Николай Долгушкин сообщил, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года выросло в пять раз. В 2012 году уехавших за рубеж было 14 тысяч, в настоящее время таких 70 тысяч, привел данные Долгушкин. Он добавил, что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.