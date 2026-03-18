Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО, сообщили в силовых структурах региона.

«Найден мертвым», - сказал собеседник РИА Новости, отметив, что тело найдено в СИЗО.

Официальных комментариев следственных и правоохранительных органов пока нет.

В конце февраля Грищенков похитил 9-летнюю Сашу. Её искали трое суток. Нашли девочку неподалёку от её дома. Грищенков держал малышку несколько дней в квартире сожительницы и говорил, что она — его племянница. Всё это время десятки волонтёров и экстренные службы разыскивали Сашу по всему городу. Пояснить мотивы он не сумел.

По данным Telegram-канала Shot, Грищенков был наркокурьером, в 2021 году его задержали со свёртком с синтетикой, который он прятал в своей машине.