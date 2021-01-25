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Ведущая эстонская газета вышла в бело-красных цветах и с обращением к Лукашенко

Передняя обложка и веб-дизайн ведущей газеты Эстонии Postimees вышли в четверг в цветах бело-красно-белого флага Беларуси. Об этом пишет «Интерфакс».

«Хорошим примером является решение Латвии заменить государственный флаг Беларуси на бело-красный флаг на чемпионате мира по хоккею», - отмечается в передовой статье.

В ней говорится, что «Послание Postimees Александру Лукашенко и его автократическому режиму одно: мы за демократию и свободную прессу в Беларуси! Пусть это знание вселит мужество и энтузиазм в народ и прессу этой страны, которые не должны жить в страхе».

В понедельник в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

Через несколько часов после этого МИД Белоруссии объявило о высылке посла Латвии в Минске.