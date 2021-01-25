Создатели новой вакцины от COVID-19 обещают защиту от всех мутаций

В ФМБА России разработали и завершают доклинические исследования вакцины от COVID-19, которая будет принципиально отличаться от уже существующих. Ожидается, что она способна вырабатывать клеточный иммунитет и будет защищать от всех мутаций нового коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяну Яковлеву.
В агентстве пока не раскрывают данных об эффективности препарата, но предполагают, что вакцина будет действенная. Названия у нее еще нет. Клинические испытания новой вакцины должны начаться в июле.