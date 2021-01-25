В России и мире

Создатели новой вакцины от COVID-19 обещают защиту от всех мутаций

В ФМБА России разработали и завершают доклинические исследования вакцины от COVID-19, которая будет принципиально отличаться от уже существующих. Ожидается, что она способна вырабатывать клеточный иммунитет и будет защищать от всех мутаций нового коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяну Яковлеву.

«Эта вакцина отличается от других, мы ее очень ждем, потому что она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты. SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала Татьяна Яковлева.

В агентстве пока не раскрывают данных об эффективности препарата, но предполагают, что вакцина будет действенная. Названия у нее еще нет. Клинические испытания новой вакцины должны начаться в июле.