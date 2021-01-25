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Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой

Правительство РФ просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

«Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет», - отмечается в сообщении.

В правительстве рассказали, что льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. При этом билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

«На субсидирование льготных тарифов в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете», - добавили в кабмине.