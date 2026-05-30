Российские ученые оценили влияние искусственного интеллекта на медицину

Применение искусственного интеллекта в реальной клинической практике и фармацевтике обсудили российские ученые на конференции «Карьерный компас: ИИ в здравоохранении».

Как заявил кандидат медицинских наук, заместитель директора по клинике МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель университетской клиники Максим Домашенко, искусственный интеллект применяется в медицине для анализа изображений, обработки оцифрованных медицинских карт, а также в носимых устройствах и системе поддержки принятия врачебных решений.

«В отношении анализа изображений: маммография, КТ легких и не только - это то, что есть сейчас, то, чем пользуются рентгенорадиологи в нашем городе и на территории нашей страны, и где мы находимся на передовой. Мы гордимся тем, что мы часть этого знания», - подчеркнул Домашенко.

Эксперт рассказал также о разработке отечественной программы, способной по видеоизображению лица определять пульс, давление и температуру человека. В настоящее время изобретение, по его словам, проходит регистрацию.

«ИИ – это не просто модная фишка, которой мы вынуждены пользоваться сейчас. Это не какое-то чучело, которое заменяет врача, выгоняет его из операционной или из кабинета и заменяет его мозги. Нет. Это очень классный и очень эффективный инструмент помощи врачу», - подчеркнул Домашенко.

По его словам, в технологии искусственного интеллекта очень важен человек.

«Нужно понимать, о чем ты пишешь, зачем ты пишешь, то есть зачем ты задаешь задания, этот вопрос. Эта мысль красной линией через наше сегодняшнее мероприятие идет», - отметила кандидат медицинских наук, директор МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова.

По словам доктора медицинских наук, академического директора программы «Лидеры будущего в здравоохранении», профессора бизнес-практики, директора Центра развития здравоохранения МШУ «Сколково» Марины Велдановой, ИИ уже работает на каждом участке цепочки создания ценности в фармацевтической индустрии.

«На каждом этапе сегодня существует инструментарий искусственного интеллекта. На первом этапе это возможность очень быстро и фокусно сформулировать запрос на поиск той или иной молекулы, задизайнить молекулу и, самое важное, помочь инвестору принять стратегические решения», - сказала Велданова.

Эксперт объяснила, что ИИ позволяет, в частности, ускорить исследование препаратов и упростить их регистрацию. Более того, ИИ-технологии уже внедрены в процесс производства лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продуктов.

Своими представлениями о том, как искусственный интеллект изменит здравоохранение в будущем поделились с РИА Новости студенты 6 курса факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, выпускники программы «Лидеры будущего в здравоохранении».

«И в рамках фармацевтического бизнеса, и в научном плане ИИ очень часто помогает найти источники для подтверждения своих гипотез. Я надеюсь, что в будущем очень сильно разовьется телемедицина с применением искусственного интеллекта», - сказал Игорь Киташев.

Анна Осипова, в свою очередь, назвала искусственный интеллект отличным подспорьем врачам.

«На мой взгляд, врач нужен будет для того, чтобы выяснить, какая схема лечения более комфортна пациенту и успокоить все его переживания насчет заболевания. А искусственный интеллект будет помощью в каких-то, может быть, тяжелых случаях, помощью в лучевой диагностике», - отметила Осипова.

Она подчеркнула, что с дальнейшим развитием искусственного интеллекта роль врача все-таки останется ключевой, пишет РИА Новости.