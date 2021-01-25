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В России предложили легализовать доступ к порнографии через сайт госуслуг

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. По замыслу ГРЧЦ, такой контент следует разделить на «незаконный» и «не запрещенный законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним. Подтверждать возраст нужно через портал госуслуг, пишет «Коммерсантъ».

Авторы исследования Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ о регулировании распространения порнографии в интернете и международном опыте ограничения несовершеннолетних от ее просмотра предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». К последней авторы исследования отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. «Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Как поступать с «незаконной» порнографией, НТЦ ГРЧЦ не уточняет, а просмотр «незапрещенной» предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан.

Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг).

Фильтровать порнографический трафик НТЦ ГРЧЦ предлагает по умолчанию, с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. По замыслу авторов исследования, доступ должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст. Отдельно предлагается рассмотреть обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах. В этой части авторы опираются на американский опыт: там порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Исключение в США составляют детская порнография и порнография, «имеющая непристойный характер», указано в исследовании.

«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента», - сказал и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он.

Действующее законодательство уже располагает механизмами для борьбы с порнографией в интернете, но заблокировать всю ее сложно: порносайтов великое множество, и они могут быть перенесены на другие адреса, заметил Тимур Алиев. В случае блокировки у пользователей останутся сервисы VPN, успешно работающие в России, сказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, сейчас подобные инструменты внедряются и на уровне больших корпораций, например Apple: «В таком случае в контур регулирования придется включать и иностранные корпорации».

Наконец, вопросы у экспертов вызвал предлагаемый способ подтверждения возраста. «Верификация на порносайтах через условные "Госуслуги" — вполне рабочая схема, но сомневаюсь, что на это решатся многие сайты», - рассуждает Карен Казарян. Вряд ли и пользователи обрадуются такой новелле, скептически отозвался об идее основатель LiveInternet и экс-советник президента Герман Клименко.