У главы компании Bugatti от работы угнали автомобиль Bugatti Chiron Sport

Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац самостоятельно отправился на поиски угнанного гиперкара Bugatti Chiron Sport, который похитили с парковки у штаб-квартиры компании в Хорватии. В погоне участвовали правоохранители трёх стран. Об этом Римац сообщил на своей странице в соцсетях.

Скриншот с видео: РБК

По словам Мате Римаца, территория штаб-квартиры в городе Света-Неделя не огорожена, поэтому посетители могут свободно приходить. Он обычно оставляет ключи в автомобиле и не запирает его, поскольку сотрудники компании регулярно используют машину для тестов и поездок.

В день происшествия в компанию пришёл 36-летний мужчина, который искал работу. Увидев припаркованный Chiron, он сел за руль и уехал. Сначала сотрудники предположили, что на автомобиле отправился кто-то из коллег, однако вскоре выяснилось, что гиперкар угнали. Гендиректор сразу обратился в полицию.

Участники поисков отслеживали автомобиль с помощью встроенной телеметрии. Угонщик направился в сторону Словении, а затем пересёк границу Австрии. Мате Римац отправился за ним на Porsche 911. К поискам подключились полицейские Хорватии, Словении и Австрии.

В итоге австрийские правоохранители остановили Bugatti на заправке неподалёку от Граца. Позднее автомобиль увезли на эвакуаторе.

После случившегося Мате Римац встретился с мужчиной и поговорил с ним. По словам главы компании, он проникся сочувствием к угонщику из-за его тяжёлого прошлого и решил не подавать заявление.