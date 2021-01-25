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Власти района Германии сообщили о 1,3 тыс. пропавших из-за наводнения

Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) сообщили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, которое в четверг распространила пресс-служба округа.

Видео: телеграм-канал «Пул №3»

В комментариях к новости пользователи интернета выражают надежду, что речь о тех, с кем в первые часы после удара стихии не смогли выйти на связь родные, и что со временем это число будет скорректировано в сторону понижения.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», - говорится в сообщении. Всего в округе проживают 130 тыс. человек.

Наводнение в Европе захватило Германию, Бельгию, Нидерланды. Реки вышли из берегов, разрушены дома, не работает транспорт, тысячи людей эвакуированы: В Германии 59 погибших, более 1300 пропавших без вести, в Бельгии 11 погибших», - уточняется в телеграм-канале «Пул №3».