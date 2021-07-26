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Росприроднадзор планирует увеличить экологические штрафы в десятки раз

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступит с предложением об увеличении штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз в осеннюю сессию.

«Мы пойдем на увеличение штрафов. Я считаю, что для юридических лиц это увеличение (должно быть) в десятки раз. Это должны быть ощутимые штрафы», - цитирует ее ТАСС.

По ее словам, речь идет об экологическом кодексе, с инициативой о создании которого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Светлана Радионова считает, что штрафы должны быть большими, чтобы у компаний не было возможности регулярно «откупаться» за негативное влияние на экологию.