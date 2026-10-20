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В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в Думу законопроекта, направленного на укрепление государственной безопасности и защиту граждан.

Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами, - вплоть до 4 лет лишения свободы (часть 3 статья 212 УК РФ), а если эти деяния были совершены с использованием интернета или средств массовой информации, - до 6 лет (проектируемая часть 3.1 статья 212 УК РФ).

Кроме того, законопроект предлагает увеличить максимальный срок дополнительного наказания за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма в случае, если эти деяния были совершены с использованием интернета или СМИ, - до 6 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (часть 2 статья 205.2 УК РФ).

Также предусматривается увеличение максимальных штрафов, предусмотренных в качестве наказания за применение насилия в отношении представителя власти - вплоть до 500 тыс. рублей (часть 1 статья 318 УК РФ), пишет «Интерфакс».

«В условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, особое значение приобретает пресечение угроз террористического, диверсионного характера, попыток дестабилизации политической обстановки и общественной безопасности еще на стадии их подготовки», - сказал Пискарев журналистам.

По его словам, «наши противники - коллективный Запад и подконтрольные им беглые преступники, релоканты и иноагенты - не оставляют попыток спровоцировать наших граждан на участие в различных провокациях и втянуть в совершение преступлений, и принятие закона позволит строже наказывать тех, кто призывает к массовым беспорядкам, а тех, кто через интернет публично оправдывает терроризм и пропагандирует эту человеконенавистническую идеологию, - дополнительно лишать возможности использовать социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-ресурсы на куда более значительный срок».

Законопроект получил положительные отзывы Верховного суда и правительства РФ, отметил глава комитета.

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