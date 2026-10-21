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Сбежавшего дикобраза-альбиноса два месяца ловили в Калужской области

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Белый дикобраз два месяца путешествовал по Калужской области и пугал автомобилистов. Как рассказала глава центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина, операция «Белый дикобраз» благополучно завершилась, животное удалось отловить. 

Фото: центр реабилитации диких животных «Феникс»

Дикобразиха-альбинос по кличке Снежинка сбежала из центра и около двух месяцев бродила по городам, деревням и сёлам региона. Необычную путешественницу неоднократно замечали на просёлочных дорогах в свете автомобильных фар. Шокированные жители региона, не верившие своим глазам, сообщали о встрече в соцсетях и «Фениксу», но поймать так и не получалось.

«Там вскрик эмоции при неожиданном появлении дикобраза - белого, ночью, в средней полосе России (...) А сколько народу резко бросили пить», - шутила Вероника Матюшина. 

Она поблагодарила за помощь в поисках беглянки жителей деревни Лихуны, Жерело, Детчино, Подполково, Никольское Дзержинского района, а также Медыни. В итоге дикобразиху удалось поймать благодаря неравнодушным людям и сотруднику ГИБДД Владимиру, который помог заблокировать путь беглянке и не дал ей скрыться, пишет Kaluga-poisk.ru

Сейчас Снежинка дома. Вероника Матюшина пообещала позднее опубликовать карту передвижения колючей путешественницы.

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