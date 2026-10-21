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Первый танкер с дизелем отправится из России в США 22 октября

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Отправка первой партии дизельного топлива из России в США запланирована на четверг.

«Первый танкер, планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа, в Соединенные Штаты Америки», - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Этот танкер будет водоизмещением 40 тыс. тонн. А следом пойдут следующие, безусловно, партии», - добавил он.

По его словам, подписание соответствующего контракта «на завершающей стадии», пишет «Интерфакс».

Новак уточнил, что направления поставок дизеля будут зависеть от того, «какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые в США, обеспечить поставками». «Я думаю, что получат дизель, в том числе, и другие страны», - сказал он. «Мы не полный объем восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов, поэтому по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны могут получать тот объем, который ранее получали», - уточнил вице-премьер. 

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