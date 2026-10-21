Рынок школьных брюк для мальчиков избавляется от некачественной продукции

Роскачество завершило очередное исследование школьных брюк для мальчиков. В 16 из 21 проверенной торговой марки выявлены нарушения: фальсификация состава ткани (недостоверная маркировка), превышение содержания фенолов, использование «недышащих» материалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, информацию о результатах направили производителям, продавцам и в контрольно-надзорные органы.

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Рынок отреагировал незамедлительно: ряд компаний прекратил производство и продажу проблемных партий, другие усилили контроль и исправили маркировку.

Так ООО «Швейная фабрика "Царина"» (ТМ «Царина») и ООО «Полишинель» (ТМ «Полишинель») полностью прекратили выпуск моделей с нарушениями, а поставщик ООО «Фабрика обуви» (ТМ Kapika) снял проблемный артикул с производства и остановил продажи партии. Продукция больше не будет ввозиться в Россию. Компания проводит внутреннее расследование для выяснения причин нарушений (на производстве или при транспортировке/хранении), усилила входной контроль и инициировала служебную проверку.

ИП Докшукина А.З. (ТМ Neschool) полностью вернула остатки продукции со складов маркетплейса и усилила входной контроль сырья, а ИП Маркелов Е.Н. (ТМ Diphee) изъял партию с нарушениями из оборота, привёл состав сырья на этикетках в соответствие с реальностью и усилил входной контроль качества от поставщика.

Также Магазин Truvor распродал остатки проблемной партии, прекратил закупки у данного изготовителя и запустил внутреннюю проверку документов о соответствии и маркировке всех поставщиков детской одежды, а ИП Большакова А.Н. (ТМ Crazy Beaver) остановила продажи, добровольно приостановила действие сертификата на продукцию, утилизировала остатки на складах и пересматривает техническую карту изделия, подыскивая нового поставщика ткани.

В это же время Маркетплейс Wildberries скрыл карточки товаров ТМ Elite Choose и Meta kids, а продавцы ТМ Modern kids, «Елена и К», Coolieva kids, Modernfeci, Crazy Beaver, Optri по собственной инициативе сняли продукцию с продажи на маркетплейсах.

Контрольно-надзорные органы также приняли ряд мер по борьбе с некачественной продукцией, например, управление ФНС России по Владимирской области объявило предостережение ИП Гуськовой Е.В. (продавец ТМ Truvor) за нарушения в применении контрольно-кассовой техники, а управление Роспотребнадзора по Московской области выдало ИП Большаковой А.Н. (продавец ТМ Crazy Beaver) предписание об устранении нарушений и незамедлительном приостановлении оборота продукции.

Также управление Роспотребнадзора по городу Москве направило предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес ИП Буй Тхи Хоа (ТМ Modern Kids), ИП Лаур Ю.А. (ТМ «Полишинель»), ИП Шишкина М.В. (импортёр ТМ «Елена и К»), ИП Кулиевой Е.Ю. (ТМ CoolievaKids), ООО «Фабрика Обуви» (импортёр ТМ Kapika), ИП Фэн Юй (ТМ Modernfeci), ИП Степанова А.Г. (ТМ Roberto Balzini).

Также контрольно-надзорные органы направили письма маркетплейсам Wildberries и Ozon для предотвращения реализации некачественной продукции. В отношении лиц, реализующих товары без разрешительной документации (ИП Буй Тхи Хоа, ИП Кулиева Е.Ю., ИП Фэн Юй, ИП Степанов А.Г.), объявили предостережения в сфере защиты прав потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике объявило предостережение ИП Докшукиной А.З. (ТМ Neschool), а управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия объявило предостережения ИП Галаниной О.В. (ТМ Meta Kids) и ИП Злобину В.В. (ТМ Elite Choose).

В то же время управление Роспотребнадзора по Томской области приняло меры профилактического характера в отношении ООО «Швейная фабрика "Царина"», управление Роспотребнадзора по Владимирской области выдало предостережение ИП Гуськовой Е.В., а управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю объявило предостережение ИП Степанянц С.А. (продавец ТМ «Силуэт»).

По итогам всех проведенных мероприятий, рынок школьных брюк для мальчиков заметно очищается: производители снимают с продажи товары с нарушениями, импортёры прекращают ввоз некачественной продукции, многие меняют технологии, поставщиков и маркировку. Маркетплейсы удаляют карточки товаров, а контрольно-надзорные органы выносят предостережения и выдают предписания, заключили в Роскачестве.