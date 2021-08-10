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Пресс-секретарь Навального уехала из России

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. «Она вылетела из России в одно из сопредельных государств», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах. По данным «Интерфакса», Ярмыш направилась в Хельсинки.

16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Ей запретили покидать место жительства с 22.00 до 6.00, организовывать массовые акции или участвовать в них и выезжать за пределы Московской области без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена в день оглашения приговора.

Ярмыш признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли зимой. Следственный комитет счел, что она вместе с другими соратниками оппозиционера способствовала распространению коронавируса, публикуя сведения об акциях. Прокурор просил назначить Ярмыш два года ограничения свободы.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было заведено после несогласованной акции протеста 23 января. В этом месяце Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. В аэропорту его задержали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок еще в 2014 году. В феврале условный срок заменили на реальный, после чего Навального этапировали в колонию во Владимирской области.

По «санитарному делу» проходили также брат Навального Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Любовь Соболь, бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин, муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн, глава московского штаба Навального (признан экстремистской организацией, деятельность запрещена) Олег Степанов и муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. Большинству из них уже вынесены приговоры — например, Олег Навальный и Николай Ляскин получили по году условного лишения свободы.

3 августа в рамках «санитарного дела» Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы. Пять дней спустя «Интерфакс», РЕН ТВ и RT сообщили, что она улетела из Москвы в Стамбул, где должна была пересесть на другой рейс.