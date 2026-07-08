59-летняя россиянка зарезала возлюбленного после ссоры

В Сухиничах Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, её подозревают в убийстве.

Как сообщили в СУ СК России по Калужской области и региональной прокуратуре, 25 июня в квартире 62-летнего сожителя в Сухиничах пьяная женщина поругалась с возлюбленным. На почве личных неприязненных отношений она нанесла мужчине множественные ножевые ранения в область груди, от которых он скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили необходимые экспертизы. Женщину задержали и заключили под стражу. Во время допроса она признала свою вину, ей предъявили обвинение. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, пишет Kaluga-poisk.ru.