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59-летняя россиянка зарезала возлюбленного после ссоры

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В Сухиничах Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, её подозревают в убийстве.

Как сообщили в СУ СК России по Калужской области и региональной прокуратуре, 25 июня в квартире 62-летнего сожителя в Сухиничах пьяная женщина поругалась с возлюбленным. На почве личных неприязненных отношений она нанесла мужчине множественные ножевые ранения в область груди, от которых он скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили необходимые экспертизы. Женщину задержали и заключили под стражу. Во время допроса она признала свою вину, ей предъявили обвинение. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, пишет Kaluga-poisk.ru.

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