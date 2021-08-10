В России и мире

В Роспотребнадзоре оценили риск возникновения эпидемии гриппа

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ в настоящее время превышены в 62 субъектах РФ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор, в стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии (помимо коронавируса).

В основном это бокавирус, метапневмовирус и так называемая основная тройка — риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Но гриппа пока, к счастью, нет», — подчеркнул он.

Эпидемия гриппа может так и не начаться, если прививочная кампания против него будет проведена так же успешно, как и в прошлом году, отметил Александр Горелов. В 2020-м более 80 млн человек получили прививку от гриппа в ходе профилактической кампании, которая проводится с сентября до начала ноября.

«Если все пойдет так, как и год назад, то будут лишь единичные случаи заражения гриппом», — сказал специалист.

Вакцинация от гриппа в России уже стартовала, и препараты поступили в государственные и частные лечебно-профилактические учреждения, подчеркнул доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. По данным Роспотребнадзора, на 24 сентября в России было привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны.