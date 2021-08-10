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Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

Ученые из Канады и Испании провели исследование трех показателей крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которого выяснили, что главным из них является уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно они и формируются при вакцинации. Об этом сообщает MK.RU. со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine.

В статье уточнятся, что о защите человека от коронавируса можно судить по трем показателям анализа крови: общему количеству антигенов, или антигенными; уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса, а также по количеству вирусной РНК в крови. При этом ученые до сих не установили, какой из этих показателей играет ключевую роль в определении степени риска смертельного исхода.

В ходе исследования были отобраны результаты анализов по 92 взрослым пациентам. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста и взята кровь на анализ.

«Было установлено, что лечение экзогенными антителами при коронавирусе должно быть персонализированным. Такая терапия должна применяться к пациентам с отсутствующим или низким уровнем эндогенных антител. Помимо прочего, было доказано, что важную роль против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса играют антитела», - отмечается в исследовании.