В России и мире

В России зарегистрировали максимум заражений COVID-19 за все время пандемии

В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это новый максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 299 в 85 регионах», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Больше всего заболевших выявили в Москве — 6712 (накануне было 4410), Санкт-Петербурге — 2345, Подмосковье — 1911, Самарской области — 754, Нижегородской — 682, Воронежской — 657, Башкирии — 652, Пермском крае — 569, Свердловской области — 562, Крыму — 552.

Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.

Число летальных исходов также обновило рекорд — 986 (предыдущий зарегистрировали днем ранее — 984). В частности, в Москве умерли 72 пациента, в Санкт-Петербурге — 67, в Свердловской области — 41. Всего за время эпидемии скончались 220 315 человек.

За день выписались после лечения 21 670 человек, а в целом выздоровели 6 937 756.

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