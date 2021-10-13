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Общество

QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить

13.10.2021 16:43|ПсковКомментариев: 1

Псковская область переняла столичную практику и с этого понедельника начала жить по QR-кодам. Откуда эти коды берутся, что делать старикам без смартфонов, куда без справки больше не пустят, кого обязали привиться, по какому графику работают пункты вакцинации и сколько это все будет продолжаться — подробно и точно отвечаем на самые главные вопросы последних дней.

 

Какие нужны справки для полноценной жизни в Псковской области?

В пропуск-вездеход этой осенью превращаются справка о перенесенном ковиде или справка о завершенной вакцинации. Последнюю может заменить QR-код с «Госуслуг». Но его наличие необязательно. Ни в одном официальном документе QR-код не упомянут, везде говорится о справке. Поэтому те, кто «Госуслугами» не пользуется, например, пожилые люди с низким уровнем компьютерной грамотности, могут не волноваться. Справку выдают в поликлинике после второго укола, а соответствующий ей QR-код нужен только для удобства, чтобы не носить с собой бумажку, а открывать приложение на смартфоне.

Еще с собой нужно иметь паспорт, он является подтверждением того, что справку предъявляет тот, кому она выдана.

Какой срок годности у справки?

Справка о перенесенном заболевании годна полгода с момента выздоровления. Если прошло больше времени — добро пожаловать на прививку, вне зависимости от наличия антител. Справка о вакцинации пока срока годности не имеет.

Куда не пустят без справки?

С 11 октября одну из двух справок (о перенесенном заболевании или о вакцинации) нужно предъявлять для посещения концертов, спектаклей, публичных лекций.

С 1 ноября те же справки нужны будут для посещения общепита, включая свадьбы, поминки, корпоративы и вечеринки по случаю дня рождения (до этой даты банкеты в общепите запрещены). Персонал (повара, официанты, администраторы, ведущие, аниматоры, фотографы) должен быть обязательно привит, переболевших, даже с действующей справкой, к обслуживанию не допустят. В одной локации, даже на свежем воздухе, одновременно может проходить только одно мероприятие.

Также с 1 ноября одна из этих двух справок нужна будет для посещения кинотеатров, ледовых арен, аквапарка и бассейнов, фитнес-клубов и спортзалов, музеев, библиотек и других «объектов организации досуга и развлечений».

Все перечисленное относится только к совершеннолетним.

Заселиться в пансионат, санаторий или гостиницу с 11 октября можно по одной из трех справок: или о вакцинации, или о перенесенном заболевании, или с результатом ПЦР-теста не старше трех дней. Правило распространяется на отдыхающих старше 14 лет.

«Условия жесткие, но альтернатива – полная приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», - прокомментировал введение ограничений губернатор Михаил Ведерников.

Кто обязательно должен привиться?

Изначально привить в Псковской области планировали 302 722 человек. В региональном управлении Роспотребнадзора констатировали, что план выполнен только на 58%: «Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать "коллективный иммунитет". В сравнении с весенне-летним периодом, темпы вакцинации снизились в три - четыре с половиной раза. Наибольшие показатели заболеваемости регистрируется среди работников, профессиональная деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков. В возрастной структуре заболевших отмечается рост заболеваемости у лиц 65 лет и старше на 20,9%».

И 8 октября план был увеличен. Если летом речь шла о необходимо привить 60% работников определенных сфер, то теперь ставится показатель в 80%. До 1 ноября — первым компонентом (или однокомпонентной вакциной), до 1 декабря — вторым.

Обязательная вакцинация затрагивает курьеров, чиновников, работников торговли, гостиниц, салонов красоты, аквапарка, бань, фитнес-клубов, СПА-центров, прачечных и химчисток, почты, МФЦ, клиентских подразделений банков, транспорта (включая такси), образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культуры, детских центров, театров, кинотеатров, концертных залов.

Для работающих жителей региона старше 65 лет, план по прививкам не установлен, то есть привиться должны все.

Формы отчетности для работодателей прикреплены к указу губернатора.

Кто без прививки должен сидеть дома?

Непривитым и неработающим жителям Псковской области старше 65 лет предписана самоизоляция. Из дома можно выходить в поликлинику, в магазин, на колодец или на колонку, на прогулку, выгуливать домашних питомцев, для ухода за скотиной, вынести мусор, на выборы или по вызову правоохранительных органов.

Где привиться?

Псков, везде живая очередь

Поликлиники. 8:00 — 15:00, будние дни.

«Империал». 10:00 — 20:00, ежедневно.

«Фьорд». 12:00 — 19:00, ежедневно.

«Акваполис». 10:00 — 15:00, ежедневно.

«Простория». В будние дни 8:00 —16:00, в выходные 9:00 — 15:30.

Ледовый дворец. С понедельника по субботу 8:00 — 20:00.

Мобильный ФАП. До 17 октября стоит на парковке у гипермаркета «Магнит» (ул. Труда, 37а), в будние дни 10:00 — 15:00, в выходные 10:00 — 14:00.

Великие Луки

Поликлиники. По записи через «Госуслуги», в регистратуре (записаться лично или позвонить) или по номеру колл-центра 8 (8112) 29-94-04.

«Апельсин». Живая очередь, в будние дни 10:00 — 17:00, (технический перерыв 14:00 - 14:30), в выходные 11:00 — 14:00.

«Рубин». Только для организаций по предварительной записи. Запрос в свободной форме направлять по факсу 8 (81153) 7-44-84 или на электронную почту vlgb@zdrav.pskov.ru.

Как пройти ревакцинацию?

Ревакцинацию могут пройти те, у кого прошло полгода с момента завершения вакцинации или после выздоровления. Пока что она не является обязательной. В торговых центрах по живой очереди во время ревакцинации колют двухкомпонентный «Спутник V». Однокомпонентный «Спутник Лайт» доступен только в поликлиниках, на такой укол нужно записываться через колл-центр 8 (8112) 29-90-28 — для Пскова, 8 (8112) 29-94-04 — для Великих Лук.

Какие документы брать?

Для получения прививки от коронавируса нужны паспорт, полис и СНИЛС. Согласие на медицинское вмешательство оформят уже на месте.

С какой российской вакциной принимают туристов в других странах?

Привитые «Спутником V» россияне через две недели после второго укола могут лететь в Турцию, Египет, Черногорию, на Кипр и на Мадейру, в Армению, Молдову, Венгрию, Грузию, Венесуэлу, Таджикистан, Азербайджан, Киргизию, Монголию и Румынию. Венгрия также принимает привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

Когда все это закончится?

Логика принятия властями решений в последние полтора года подсказывает: не раньше чем будет достигнут пресловутый коллективный иммунитет. Те, кто по-настоящему хотят снятия ограничений, понимают, что куда эффективней будет не подписывать всевозможные петиции и прошения, а встать с дивана и сделать прививку.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #медицина #здравоохранение #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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