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Путин пока не принял решения относительно введения нерабочих дней - Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения по озвученному вице-премьером Татьяной Голиковой предложению ввести нерабочие дни в связи с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



«Это было озвучено Голиковой. Насколько я понимаю, была реакция премьер-министра. Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов инициативу о введении нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом.



Напомним, ранее вице-премьер предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидситуацией - с 23 октября.