В России и мире

В Белоруссии отменили масочный режим

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим, введенный в республике 9 октября. Ранее эту меру раскритиковал президент страны Александр Лукашенко.

Постановление Минздрава №111 от 20 октября 2021 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Из него исключен пункт об обязательном масочном режиме.

В комментарии в официальном телеграм-канале Минздрава говорится об исключении требования «к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен».

Смотрите также Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

Лукашенко на совещании 19 октября потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. «По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей», - подчеркнул президент.

За последнюю неделю суточный прирост заболевших коронавирусом в Белоруссии сохраняется на высоком уровне - порядка 2 тыс. случаев.