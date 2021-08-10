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Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Такую меру предлагается принять для того, чтобы структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовала современным реалиям на рынке труда, пишет РИА Новости.

Учить, по замыслу Минпросвещения, перестанут, среди прочего, следующим профессиям: рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

В начале сентября правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в экономике России. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.

В числе специальностей, добавленных в перечень: «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело» и другие.