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В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова

«Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - цитирует его РИА Новости.

По словам Сергея Собянина, к обычной жизни столица вернется с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений, в числе которых домашний режим для пожилых, перевод на дистанционную работу 30 процентов штата столичных компаний. Также в музеи и театры будут пускать только по QR-кодам.

Напомним, в расписание авиарейсов из Москвы в Псков внесли изменения.