Российский специалист по информационным технологиям и бывший советник украинского политика Николая Азарова Сергей Заворотный вышел из комы. Он был тяжело травмирован при взрыве автомобиля на Кировоградской улице в московском Чертаново.

Сергея Заворотного отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сейчас он самостоятельно дышит, находится в сознании и помнит произошедшее. Его состояние остаётся тяжёлым, однако врачи отмечают положительную динамику.

По подозрению в покушении на убийство задержали 21-летнюю москвичку. По данным Mash, девушка попала под влияние мошенников, которые сначала выманили у неё деньги, а затем поручили следить за автомобилем Заворотного и установить под него взрывное устройство. Предположительно, она считала устройство GPS-трекером.

Напомним, взрыв внедорожника Toyota Fortuner произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в районе Чертаново в Москве. В результате Сергей Заворотный потерял левую руку и впал в кому.