Сайты 178 организаций, включая крупные компании, банки и СМИ, подверглись хакерской атаке. Под угрозой оказались банковские данные пользователей и средства на криптокошельках.

Изображение сгенерировано нейросетью

Среди организаций, которые попали под прицел хакеров оказались Zoom, CNN, BBC, Fox News, HSBC, Ledger, Salesforce и IKEA.

Причиной атаки стала уязвимость в сервисе Optimizely, который компании используют для изменения оформления сайтов и тестирования новых функций. Злоумышленники внедрили вредоносный код, запускавшийся при открытии страниц.

Программа могла незаметно подменять скопированные адреса криптокошельков, из-за чего пользователи рисковали перевести деньги мошенникам. Кроме того, вредоносный код позволял перехватывать номера банковских карт, сроки их действия и защитные коды. На устройствах iPhone и iPad также могли загружаться инструменты для взлома, пишет Baza.

В Optimizely заявили, что уязвимость уже устранили, а вредоносный код удалили. Точное число пострадавших и размер ущерба пока неизвестны.

Ранее в социальных сетях распространялось предупреждение о якобы готовящемся 17 ноября «цифровом апокалипсисе». Однако достоверных подтверждений этому прогнозу не было. Связь между предупреждением и хакерской атакой не установлена.