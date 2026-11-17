Генассамблея движения «За свободу наций!» в Москве объединила представителей более 70 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, включая Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, ЮАР, Мексику, Аргентину, Сербию, Белоруссию и другие страны. Также в мероприятии приняли участие представители ООН и Африканского союза.

Фотографии: Екатерина Штукина

Участники Генассамблеи обсудили меры противодействия неоколониализму в финансово-экономической сфере, развитие горизонтальных связей между странами Глобального Юга в противовес односторонним санкциям и ограничениям, а также укрепление политического суверенитета.

Приветственное письмо в адрес участников направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление стран Мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости, а также не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление.

Современный мир переживает серьёзные изменения — всё больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основанной на принципах многополярности и подлинного равноправия, отметил Владимир Путин.

«Серьёзным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств. Бывшие метрополии, вынужденные в своё время отказаться от прямого угнетения народов Азии, Африки и Латинской Америки, по-прежнему пытаются сохранить контроль над экономиками стран этих регионов, вмешиваться в их внутренние дела и влиять на их внешнюю политику», — акцентировал президент.

Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды, подчеркнул он.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что Движение «За свободу наций!» закрепило тему борьбы с неоколониализмом в международной повестке, а тесно пересекающиеся с ней вопросы вошли в программные документы БРИКС, ШОС и двусторонние документы.

«Речь идёт, прежде всего, о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям, соблюдении принципа неделимой безопасности. Наше движение привлекло к работе экспертов ООН — Четвёртого комитета Генассамблеи и Спецкомитета по деколонизации. Это позволяет приблизиться к решению задач, которые ставит перед собой ООН на антинеоколониальном направлении», — отметил он.

Дмитрий Медведев напомнил, что Движение существует два года, а правящие партии стран-участниц определили противодействие неоколониальным практикам как одно из центральных направлений деятельности.

«Мы последовательно отстаиваем нашу позицию. Это многим не нравится, но мы и дальше будем это делать с таким же упорством», — заявил он.

Он назвал безусловным успехом провозглашение 14 декабря Международным днём против колониализма и принятие Резолюции Генассамблеи ООН об искоренении колониализма во всех его формах.

«Рассчитываем, что число сторонников восстановления исторической справедливости будет неуклонно расти, а диалог с ООН — укрепляться», — акцентировал председатель партии, добавив, что доклады стран-участниц будут распространены по всему миру, в том числе на площадках международных организаций.

Также Дмитрий Медведев указал на необходимость продолжать работу по противодействию электоральному неоколониализму.

«Наша задача — наладить собственный, объективный процесс наблюдения за волеизъявлением граждан. Исключить любое давление на избирателей и незаконные требования», — подчеркнул он.

Кроме того, необходимо выработать единые правовые определения понятий «колониализм», «неоколониализм», «репаративное правосудие», «электоральный суверенитет» — их закрепление в законодательствах государств Мирового большинства будет содействовать развитию политических процессов, а в перспективе они могут найти отражение в международном публичном праве.

Продолжится работа и против односторонних принудительных мер — уже разработаны соответствующие межпартийные соглашения.

«Основная цель таких документов — не только обязательства не применять друг против друга перекрёстных санкционных механизмов. Это важный шаг к уменьшению зависимости международной торговли от валют, которые могут использоваться как инструмент односторонних санкций», — пояснил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что США и ряд западных стран делают всё для сохранения системы неоколониальной эксплуатации, а незаконные санкции и торговые ограничения стали обыденностью.

«Правила ВТО, которое некогда призывало к свободной и честной международной торговле, втоптаны в грязь. Они не применяются», — заявил председатель «Единой России».

В связи с этим разработка международного «блокирующего статута» остаётся важной стратегической задачей: участники Движения возьмут на себя обязательство противодействовать всем видам ограничений третьих стран, включая вторичные, а также создадут межпартийные консультативные форматы для системного мониторинга незаконных санкций.

«Это даст возможность фиксировать нарушения и причинённый ущерб вследствие санкционной агрессии на профильных площадках ООН или в иных форматах», — уверен Дмитрий Медведев.

Отдельно Председатель партии остановился на наследии колониализма. По некоторым экспертным оценкам, совокупный ущерб, причинённый странами Запада бывшим зависимым государствам, превышает квадриллион долларов США.

«Сегодня нужно добиваться не только международного признания исторической ответственности бывших колониальных держав, но и предметного обсуждения механизмов возмещения причинённого ущерба. Важно учитывать, что эти преступления не имеют срока давности», — отметил он.

Россия солидарна с государствами Глобального Юга и Востока по репарационной повестке, особенно для стран Африки.

«Приветствуем результаты конференции в Аккре, посвящённой признанию трансатлантической работорговли тягчайшим преступлением против человечности. Готовы внести свой вклад в достижение целей, поставленных африканскими странами», — добавил Дмитрий Медведев.

Движение «За свободу наций!» запускает мониторинг попыток фальсификации истории и будет регулярно направлять доклады в ООН. Ещё одна идея — создание виртуальной выставки о преступлениях колониальных режимов и цифрового музея памяти жертв колониализма.

Чтобы предотвратить технологическое доминирование неоколониалистов, Дмитрий Медведев предложил Экспертному совету Движения разработать добровольные правила регулирования ИИ с последующим включением в международные конвенции и законы стран-участниц.

«Неоколониалисты в лице американских технологических гигантов питают устойчивый интерес к распространению технологий искусственного интеллекта — это их новый инструмент доминирования над народами стран Глобального Юга и Востока», — пояснил он.

Также Дмитрий Медведев отметил, что инициатива об объединении стран Мирового большинства для борьбы с неоколониализмом оказалась своевременной.

«Её главная сила — в безусловной поддержке наших идей в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Во всех странах Мирового большинства мы наблюдаем запрос на построение справедливого миропорядка. Наш общий долг — сделать всё возможное, чтобы такой запрос был удовлетворён», — заключил Председатель «Единой России».

По итогам заседания Генассамблеи Движения участники приняли итоговое заявление. Кроме того, состоялись двусторонние встречи руководства «Единой России» с зарубежными партнёрами и подписание межпартийных соглашений о сотрудничестве.

Напомним, «Единая Россия» учредила всемирное Движение «За свободу наций!» в феврале 2024 года, создание которого поддержал Президент Владимир Путин. Оно ставит перед собой задачу объединить страны мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права, основанного на принципах равенства и суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационной самобытности.

О предстоящем созыве Генеральной ассамблеи объявил Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета Движения «За свободу наций!» 26 октября в Москве.