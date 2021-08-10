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Инфекционист рассказал о трех сценариях развития ситуации с COVID-19

Вызвавший пандемию COVID-19 постоянно мутирует, и возможные пути его дальнейшей эволюции можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Мы просчитываем эти варианты, как было с предыдущими вирусами, куда они делись. Атипичная пневмония (SARS, – ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, – ред.) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Также вирусы могут находить себе новых «хозяев», у которых инфицирование не будет вызывать болезни, добавил он.

«Теоретически, при неблагоприятных для них условиях вирусы теряют агрессивность, находят животное или какой-то организм в природе, с которым достигается консенсус: вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство. Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса, – ред.), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – отметил эксперт.

По его словам, учитывая все, что известно к настоящему моменту, можно назвать три сценария развития коронавируса. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – заключил специалист по особо опасным инфекциям.