Замглавы Росмолодежи Денис Аширов задержан по делу о мошенничестве с контрактами «Синергии»

Замглавы Росмолодежи Дениса Аширова задержали по делу о мошенничестве при исполнении контрактов с «Синергией» на 40,5 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса), сообщили РБК три источника в правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники РБК, уголовное дело связано с исполнением двух государственных контрактов, заключенных Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах. Они предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений. Общая стоимость соглашений составила 40,5 миллионов рублей.

В рамках расследования устанавливается роль Дениса Аширова в реализации контрактов со стороны государственного заказчика, сказали источники РБК. В частности, по их словам, следствие проверяет его возможное участие в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке выполненных работ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.