 
В России и мире

Замглавы Росмолодежи Денис Аширов задержан по делу о мошенничестве с контрактами «Синергии»

0

Замглавы Росмолодежи Дениса Аширова задержали по делу о мошенничестве при исполнении контрактов с «Синергией» на 40,5 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса), сообщили РБК три источника в правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники РБК, уголовное дело связано с исполнением двух государственных контрактов, заключенных Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах. Они предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений. Общая стоимость соглашений составила 40,5 миллионов рублей.

В рамках расследования устанавливается роль Дениса Аширова в реализации контрактов со стороны государственного заказчика, сказали источники РБК. В частности, по их словам, следствие проверяет его возможное участие в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке выполненных работ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026